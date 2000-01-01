Traderbox анализирует текущий портфель и в режиме реального времени показывает выгоду принимаемого решения.
Отложенный ордер
Проконтролируем покупку или продажу криптовалюты в будущем по параметрам.
Стоп лосс и тейк профит
Take Profit закрывает позицию, когда цена меняется в вашу сторону. Stop Loss закрывает позицию, если цена меняется против вас.
Расширение для браузера
Расширение дополнит интерфейс криптовалютной биржи Binance + US и позволит торговать с максимальной выгодой.
Инвестиции на криптобирже для каждого
Независимо от вашего опыта в трейдинге инструменты Traderbox будут одинаково полезны как для новичка, так и для опытного трейдера.
По-настоящему онлайн
Для того, чтобы начать достаточно пройти регистрацию на компьютере или телефоне.
Средства в безопасности
Traderbox шифрует ваши АПИ ключи, защищая их от мошенников, делая вывод ваших средств невозможным.
В любой точке мира
Наш сервис доступен везде, где есть интернет. А наша служба поддержки поможет с вопросами.
Демо-счет
Для Вас мы приготовили демо-счет на 10 BTC
Учитесь торговать и разрабатывать стратегии. Отточите свои умения, прежде чем торговать реальными деньгами
Торговые рекомендации
Для вас у нас есть торговля с графиков и расчет PIVOT точек для каждой валютной пары.
Оценивайте портфель со всех бирж на одном экране. Выставляйте ордеры без блокировки средств: Stop Loss, TakeProfit и Trailing. Набор готовых стратегий и торговых рекомендаций на основе 24 индикаторов теханализа.
Торговля с графиков
Независимо от вашего опыта в трейдинге инструменты Traderbox будут одинаково полезны как для новичка, так и для опытного трейдера.
Страхующие приказы SL/TP
Теперь все приказы можно корректировать прямо сразу на графике перетягиванием мышкой, учитывая всю рыночную ситуацию: точки пивот, движение цены и поведение рынка.
Точки PIVOT
По всем активно торгуемым валютным парам выводятся линии, отображающие точки пивот. Благодаря этим точкам и расстоянию между ними, удаленности от центральной можно понять — на сколько волатилен рынок, где, как выставлять лимитные и страхующие приказы.
Лимитные приказы
На Smart-графике видны лимитные приказы, выставленные на бирже, в которые можно вносить правки или отменять ненужные приказы относительно изменений рынка.
Свечные паттерны
На графике выводятся 64 свечных паттерна для анализа по графикам: они рассчитываются на основании поведения свечей. Паттерны показывают рыночную ситуацию и помогают сделать вывод, оценивая настроение игроков.
Анализ портфеля
Traderbox наглядно отражает текущее состояние ваших активов, Терминал показывает портфель и его прибыльность в разных валютах оценки. Вы можете группировать ваши активы по разным АПИ ключам, биржам и валютам.
Подсчет цены покупки
Наша система каждый раз просчитывает цену покупку для каждого вашего актива. Такого не покажут на биржах!
Прибыль и убытки
Понаблюдайте за тем, где вы зарабатываете, а какие активы приносят вам убыток. Терминал покажет вам все, вам остается лишь принять верное решение
Несколько АПИ ключей
Имеете два и более портфеля и хотите понять какой из них наиболее прибыльный? Терминал поддерживает функцию мультиапи, которая позволяет вам подключить несколько апи ключей от одной биржи
Один тариф на все
От 10-60 дней бесплатно при оплате подписки от 3 до 12 месяцев, подробности уточняйте при оплате.
Stop Loss & Take-profit
Take Profit закрывает позицию, когда цена меняется в вашу сторону. Stop Loss закрывает позицию, если цена меняется против вас.
Трейлинг приказы
Увеличивает доходность Take Profit, позволяет зарабатывать даже при помощи Stop Loss.
Уведомления о завершенных сделках
Отправим пуш уведомление в браузере.
Цена покупки / продажи, профит
Понаблюдайте за тем, где вы зарабатываете, а какие активы приносят вам убыток. Терминал покажет вам все, вам остается лишь принять верное решение.
График цен
Все приказы можно корректировать на графике перетягиванием мышки, учитывая всю рыночную ситуацию: точки пивот, движение цены и поведение рынка.
Демо биржа
Виртуальная биржа, которая автоматически появляется у Вас при регистрации. И на счету уже есть 10 ВТС для теста.
Баланс портфеля
Расширение для Google Chrome дополнит интерфейс криптовалютной биржи Binance, Binance US и позволит торговать с максимальной выгодой.
Также предоставляется 14 дней бесплатно с момента регистрации
Реферальная программа до 30% от оплат друзей и подписчиков
Заморозка тарифа до 2 месяцев, при оплате за год
Приоритетная поддержка
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Узнайте, как можно заработать на криптовалюте без особых рисков
Привет, мы знаем, что вы знакомы с криптовалютой не понаслышке. Сейчас мы определим ваш уровень в трейдинге и расскажем как получить стабильный доход.
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Ничего страшного, если это будет всего 1 биржа. Значит, у вас огромный потенциал в увеличении заработка, и мы раскроем его в конце игры. Если же вы уже торгуете на нескольких биржах, то, вероятнее всего, вы считаете себя достаточно опытным трейдером. Но и для вас у нас припасены крутые инструменты, которые увеличат ваш заработок
Trailing Take-profit один из самых важных инструментов в торговле криптовалютой. Если вы впервые о нем слышите или до сих пор не используете, то в конце игры мы расскажем, как вы можете внедрить его в свою работу.
Большинство начинающих трейдеров всегда работают по долгосрочной стратегии инвестирования, но, как показало падение Биткоина, — зачастую это проигрышная стратегия. Внутридневная торговля позволяет Вам не ждать, выстрелит монета или нет, а использовать волатильность рынка в свою пользу и зарабатывать на продаже и покупке монет ежедневно.
Используете ли вы в торговле такие графики как TradingView?
Многие используют сигналы. Но, даже из платных источников, никто не даст 100%-й гарантии, что они окажутся прибыльными. Поэтому опытные трейдеры за основу берут такие графики как TradingView и делают выводы, в первую очередь, по ним. Относитесь ли Вы к их числу?
Сталкивались ли вы со сквизами или проскальзываниями в процессе вашей торговли?
К сожалению, все трейдеры сталкивались со сквизами и проскальзываниями в процессе торговли. Это достаточно частое явление, от которого не застрахован никто. Скажите, сталкивались ли вы с этими явлениями?
Даже популярные каналы не могут похвастаться быстрым распространением актуальной информации, что уж говорить про форумы.
Как вам идея отслеживать подборки списков и актуальную информацию по валютным парам, обновляемую в режиме реального времени из одной системы, даже не заходя в платные каналы? Если не знаете, где найти такие списки, то обязательно проходите игру до конца!