Детальный анализ портфеля

Traderbox анализирует текущий портфель и в режиме реального времени показывает выгоду принимаемого решения.

Отложенный ордер

Проконтролируем покупку или продажу криптовалюты в будущем по параметрам.

Стоп лосс и тейк профит

Take Profit закрывает позицию, когда цена меняется в вашу сторону. Stop Loss закрывает позицию, если цена меняется против вас.

Расширение для браузера

Расширение дополнит интерфейс криптовалютной биржи Binance + US и позволит торговать с максимальной выгодой.

Инвестиции на криптобирже для каждого

Независимо от вашего опыта в трейдинге инструменты Traderbox будут одинаково полезны как для новичка, так и для опытного трейдера.

По-настоящему онлайн

Для того, чтобы начать достаточно пройти регистрацию на компьютере или телефоне.

Средства в безопасности

Traderbox шифрует ваши АПИ ключи, защищая их от мошенников, делая вывод ваших средств невозможным.

В любой точке мира

Наш сервис доступен везде, где есть интернет. А наша служба поддержки поможет с вопросами.

Демо-счет

Для Вас мы приготовили демо-счет на 10 BTC

Учитесь торговать и разрабатывать стратегии. Отточите свои умения, прежде чем торговать реальными деньгами

Торговые рекомендации

Для вас у нас есть торговля с графиков и расчет PIVOT точек для каждой валютной пары.

Оценивайте портфель со всех бирж на одном экране. Выставляйте ордеры без блокировки средств: Stop Loss, TakeProfit и Trailing. Набор готовых стратегий и торговых рекомендаций на основе 24 индикаторов теханализа.

Торговля с графиков

Независимо от вашего опыта в трейдинге инструменты Traderbox будут одинаково полезны как для новичка, так и для опытного трейдера.

Страхующие приказы SL/TP

Теперь все приказы можно корректировать прямо сразу на графике перетягиванием мышкой, учитывая всю рыночную ситуацию: точки пивот, движение цены и поведение рынка.

Точки PIVOT

По всем активно торгуемым валютным парам выводятся линии, отображающие точки пивот. Благодаря этим точкам и расстоянию между ними, удаленности от центральной можно понять — на сколько волатилен рынок, где, как выставлять лимитные и страхующие приказы.

Лимитные приказы

На Smart-графике видны лимитные приказы, выставленные на бирже, в которые можно вносить правки или отменять ненужные приказы относительно изменений рынка.

Свечные паттерны

На графике выводятся 64 свечных паттерна для анализа по графикам: они рассчитываются на основании поведения свечей. Паттерны показывают рыночную ситуацию и помогают сделать вывод, оценивая настроение игроков.

Анализ портфеля

Traderbox наглядно отражает текущее состояние ваших активов, Терминал показывает портфель и его прибыльность в разных валютах оценки. Вы можете группировать ваши активы по разным АПИ ключам, биржам и валютам.

Подсчет цены покупки

Наша система каждый раз просчитывает цену покупку для каждого вашего актива. Такого не покажут на биржах!

Прибыль и убытки

Понаблюдайте за тем, где вы зарабатываете, а какие активы приносят вам убыток. Терминал покажет вам все, вам остается лишь принять верное решение

Несколько АПИ ключей

Имеете два и более портфеля и хотите понять какой из них наиболее прибыльный? Терминал поддерживает функцию мультиапи, которая позволяет вам подключить несколько апи ключей от одной биржи

Один тариф на все

От 10-60 дней бесплатно при оплате подписки от 3 до 12 месяцев, подробности уточняйте при оплате.

Stop Loss & Take-profit

Take Profit закрывает позицию, когда цена меняется в вашу сторону. Stop Loss закрывает позицию, если цена меняется против вас.

Трейлинг приказы

Увеличивает доходность Take Profit, позволяет зарабатывать даже при помощи Stop Loss.

Уведомления о завершенных сделках

Отправим пуш уведомление в браузере.

Цена покупки / продажи, профит

Понаблюдайте за тем, где вы зарабатываете, а какие активы приносят вам убыток. Терминал покажет вам все, вам остается лишь принять верное решение.

График цен

Все приказы можно корректировать на графике перетягиванием мышки, учитывая всю рыночную ситуацию: точки пивот, движение цены и поведение рынка.

Демо биржа

Виртуальная биржа, которая автоматически появляется у Вас при регистрации. И на счету уже есть 10 ВТС для теста.

Баланс портфеля

Расширение для Google Chrome дополнит интерфейс криптовалютной биржи Binance, Binance US и позволит торговать с максимальной выгодой.

Реальные биржи (Hitbtc, Exmo, Binance+us, Bitmex, Bitfinex)

Возможность одновременно подключить свои аккаунты на пяти биржах и торговать в одном окне.

15 $/месяц

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Также предоставляется 14 дней бесплатно с момента регистрации
Реферальная программа до 30% от оплат друзей и подписчиков
Заморозка тарифа до 2 месяцев, при оплате за год
Приоритетная поддержка
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Узнайте, как можно заработать на криптовалюте без особых рисков

Привет, мы знаем, что вы знакомы с криптовалютой не понаслышке. Сейчас мы определим ваш уровень в трейдинге и расскажем как получить стабильный доход.

Игра отнимет у вас буквально 4 минуты

Выберите количество бирж, на которых торгуете

Ничего страшного, если это будет всего 1 биржа. Значит, у вас огромный потенциал в увеличении заработка, и мы раскроем его в конце игры. Если же вы уже торгуете на нескольких биржах, то, вероятнее всего, вы считаете себя достаточно опытным трейдером. Но и для вас у нас припасены крутые инструменты, которые увеличат ваш заработок

Вы торгуете на одной или нескольких биржах?

Выберите один вариант ответа

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Страхуете ли вы свои сбережения с помощью ордеров Stop Loss?

Сейчас нам важно знать, используете ли вы самый базовый инструмент для сохранения своих накоплений

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Используете ли вы Trailing Take-profit?

Trailing Take-profit один из самых важных инструментов в торговле криптовалютой.
Если вы впервые о нем слышите или до сих пор не используете, то в конце игры мы расскажем, как вы можете внедрить его в свою работу.

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Зарабатываете ли вы на внутридневной торговле?

Большинство начинающих трейдеров всегда работают по долгосрочной стратегии инвестирования, но, как показало падение Биткоина, — зачастую это проигрышная стратегия. Внутридневная торговля позволяет Вам не ждать, выстрелит монета или нет, а использовать волатильность рынка в свою пользу и зарабатывать на продаже и покупке монет ежедневно.

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Используете ли вы в торговле такие графики как TradingView?

Многие используют сигналы. Но, даже из платных источников, никто не даст 100%-й гарантии, что они окажутся прибыльными. Поэтому опытные трейдеры за основу берут такие графики как TradingView и делают выводы, в первую очередь, по ним. Относитесь ли Вы к их числу?

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Сталкивались ли вы со сквизами или проскальзываниями в процессе вашей торговли?

К сожалению, все трейдеры сталкивались со сквизами и проскальзываниями в процессе торговли. Это достаточно частое явление, от которого не застрахован никто. Скажите, сталкивались ли вы с этими явлениями?

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Даже популярные каналы не могут похвастаться быстрым распространением актуальной информации, что уж говорить про форумы.

Как вам идея отслеживать подборки списков и актуальную информацию по валютным парам, обновляемую в режиме реального времени из одной системы, даже не заходя в платные каналы? Если не знаете, где найти такие списки, то обязательно проходите игру до конца!

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Мы и на финишной прямой!

Согласно ответам, вы — начинающий трейдер, с небольшим опытом, но огромным потенциалом для роста. Специально для вас мы приготовили 2 крутых подарка:

Согласно ответам, вы — преуспевающий трейдер, с достаточным багажом опыта, но все еще сильным потенциалом для роста. Специально для вас мы приготовили 2 крутых подарка:

Согласно ответам, вы — опытный трейдер, с не одной сотней успешных сделок за спиной, но все еще большим потенциалом для роста Специально для вас мы приготовили 2 крутых подарка:

2 недели бесплатного использования терминала TraderBox и пожизненно бесплатный демо-счет на 10 BTC, все вместе позволит Вам:

  • торговать как опытный трейдер, исключив риск потери средств из-за сильной волатильности рынка
  • эффективно торговать с помощью торговых рекомендаций, которые отрабатывают с 98%-й вероятностью
  • продавать монету в момент ее максимального профита, теряя не более 2-3%, даже пока вы спите

Подробное видео обучение по работе с терминалом для прибыльной торговли на биржах,благодаря которому вы уже с первых дней пользования терминалом начнете увеличивать свою прибыль.

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